Обещали девушкам роскошную жизнь: в Магнитогорске под суд пойдут десять человек за организацию проституции

Организовала все девушка "с опытом" в этой сфере. Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области завершили расследование громкого дела о сети интим-услуг. Перед судом предстанут десять человек — от 21 до 43 лет. Их обвиняют в организации проституции и вовлечении девушек в этот бизнес. Общая сумма эпизодов — одиннадцать преступлений по двум статьям УК.

Как сообщили в СКР по Челябинской области, все организовала 28-летняя девушка. У нее был свой опыт в этой сфере, и она решила заняться «предпринимательством» в этой сфере — выстроить систему, которая приносила бы стабильный доход. С января 2022-го по февраль 2025-го ее сеть работала в Магнитогорске и в соседнем районе Башкирии.

Организаторша быстро собрала команду из друзей и знакомых. Разделила роли: операторы принимали заказы, водители развозили девушек, вербовщики искали новых кандидаток через интернет, сулили золотые горы и легкие деньги. Один из фигурантов отвечал за хозяйство — фактически заведовал «бытом» заведения. Все вместе они вели учет доходов, распределяли прибыль и следили за дисциплиной.

За два с лишним года в сеть удалось втянуть минимум десять женщин. И самое страшное — троим из них не исполнилось и 18 лет.

Следствие собрало достаточно улик, обвинительное заключение уже утвердили. Теперь дело передано в Правобережный районный суд Магнитогорска, где банде предстоит ответить по закону.

Сотрудники СК предупреждают: за красивыми обещаниями «легкого заработка», дорогих подарков и яркой жизни всегда скрывается грязная схема.

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