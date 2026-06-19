Росприроднадзор нашел нарушения на трех месторождениях национализованного «ЮГК»

Росприроднадзор потребовал устранить нарушения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Уральского межрегионального управления Росприроднадзора завершили плановые выездные мероприятия на производственных объектах ПАО «ЮГК». Проверки проходили на трех площадках компании - в Пласте, Верхнеуральском и Еткульском районах.

Специалисты зафиксировали несоблюдение ряда норм природоохранного законодательства. В числе замечаний — нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха, правил обращения с отходами, а также требований к использованию и охране водных ресурсов. Дополнительно отмечено, что предприятие осуществляло деятельность без комплексного экологического разрешения, а также предоставляло неполные и недостоверные сведения об экологической обстановке.

К административной ответственности привлечены как юридическое лицо, так и должностные лица компании. Им вменены составы правонарушений по нескольким статьям главы 8 КоАП РФ, регламентирующим ответственность за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования. ПАО «ЮГК» направлено предписание с требованием устранить выявленные недостатки. Сейчас специалисты рассчитывают сумму ущерба окружающей среде.

Напомним, генпрокуратура России летом 2025 года потребовала национализировать компанию «Южуралзолото», капитализация которой оценивается в 180 млрд рублей.

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