Бесят! Каждого четвертого челябинца раздражают домовые чаты

Только 12% челябинцев полагают, что домовой чат действительно помогает решать бытовые вопросы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одни жалобы и конфликты в этих домовых чатах - так считают 20% челябинцев, которых опросила страхования компания «Росгосстрах». При этом такие чаты уже стали привычным атрибутом городской жизни— они есть у 70% жителей Челябинска.

Полезным инструментом для решения бытовых вопросов их назвали только 12% респондентов. При этом 23% признались, что сообщения в подобных переписках их раздражают, каждый пятый опрошенный вообще не видит нужды в таком общении. Любопытно, что 9% жителей, у которых чата нет, хотели бы его завести.

С живым общением с соседями тоже не все гладко: почти треть челябинцев (32%) признались, что не контактируют с теми, кто живет с ними в одном доме. Среди тех, кто всё же поддерживает отношения, наиболее распространённый способ — личные встречи на лестничной площадке или во дворе (23%).

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