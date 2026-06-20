В Челябинске названа причина падения деревьев во время майского урагана

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Челябинске массовое падение деревьев во время урагана в конце мая оказалось не случайностью. Как выяснилось, причиной могло стать то, что значительная часть городских насаждений оказалась уязвима из-за своего состояния. Об этом рассказала директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер в интервью ЕАН.

По ее словам, особенно сильно пострадали деревья, подвергшиеся жесткой обрезке. После таких процедур в стволах остаются крупные раны, через которые внутрь легко проникают грибки и другие патогены.

— В минувшую бурю попадали деревья, которые были жестоко обрезаны. Через огромные раны, как через своеобразный портал, в стволы проникли патогенные микроорганизмы. Поэтому мы и видим в городе древесину, пораженную гнилью и грибками.

Напомним, сильный ураган обрушился на Челябинск и окрестности 27 мая. Больше всего пострадали сам город и Сосновский округ. Шквалистый ветер повалил десятки деревьев и повредил автомобили. Только за одну ночь коммунальщики вывезли почти 370 кубометров сломанных веток и стволов. В результате стихии пострадали как минимум десять автомобилей. Одним из самых обсуждаемых эпизодов стало падение многолетней ели на площади Революции. Видео быстро разлетелось по соцсетям. К счастью, в этом случае обошлось без пострадавших.

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