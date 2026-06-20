Погода снова портится: Челябинскую область накроют ливни, грозы и град

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

После короткой передышки от дождей Челябинская область снова окажется во власти непогоды. Челябинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение об опасных погодных явлениях.

По данным синоптиков, днем 21 июня в отдельных районах области ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный. При грозах возможны порывы шквалистого ветра до 25 м/с.

В МЧС Челябинской области призывают жителей быть особенно внимательными: не находиться рядом со слабо укрепленными конструкциями, не парковать автомобили возле деревьев и рекламных щитов, а также заранее корректировать свои планы с учетом ухудшения погоды.

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