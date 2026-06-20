Спасала свои вложения: пенсионерка перевела аферистам 730 тысяч и уговорила внука подруги взять кредит

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Пенсионерка из Миасса перевела мошенникам более 730 тысяч рублей и уговорила внука подруги взять кредит, чтобы «спасти» вложения. А когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

Там 75-летняя женщина рассказала всю историю. По ее словам, все началось со звонка в мессенджере: неизвестный предложил ей заработать на инвестициях с высоким доходом. Сначала пенсионерка перевела накопления, которые у нее были - чуть больше 193 тысяч рублей. Позже с ней связался якобы сотрудник службы поддержки и убедил внести еще 200 тысяч рублей под предлогом «защиты счета» от блокировки.

Когда пенсионерка попыталась вернуть деньги, ей отказали и предложили привлечь «гаранта» — человека с хорошей кредитной историей, на счет которого якобы можно вывести средства. В поисках помощи она обратилась к внуку подруги. Молодой человек оформил кредит и перевел мошенникам еще 540 тысяч рублей.

Во время операции банк заподозрил мошенничество и заблокировал перевод, однако женщина, действуя по инструкциям злоумышленников, добилась его разблокировки через колл-центр.

После получения денег аферисты заявили о «неверно указанном номере карты» и потребовали найти нового «гаранта». Только тогда стало ясно, что это обман.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, общий ущерб превысил 733 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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