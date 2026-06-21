МУП «ПОВВ» отключит воду в 115 домах Советского района Челябинска

Отключение воды с вязано с плановыми работами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 22 июня, МУП «ПОВВ» отключит холодную и горячую воду в 115 домах Советского района. Как сообщили в компании, с 9 утра до 20 часов будут идти плановые работы на водоводе.

Под отключение попадут дома по улицам: Белорецкая, Блюхера, Братская, Дарвина, Знаменская, Калининградская, Ковшовой, Кузнецова, Мебельная, Обская, Рылеева, Толбухина, Центральная.

- К социально значимым учреждениям будет организован подвоз воды, - добавили в МУП «ПОВВ».

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