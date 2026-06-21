Роковой улов: инспекторы ДПС задержали челябинца с полной корзинкой раков

Фото: Госавтоинспекция Челябинской области

Вечером 20 июня на автодороге «Меридиан» инспекторы ДПС остановили электровелосипед, которым управлял 49-летний челябинец. Повод для проверки оказался стандартным, а вот содержимое корзины — нет. В ней лежали раки. И не просто несколько штук, а целых 127.

Мужчина, по всей видимости, рассчитывал на богатый улов, но не учел, что внимание стражей порядка может привлечь не только превышение скорости, но и подозрительный груз в корзине.

Для выяснения всех обстоятельств велосипедиста доставили в отдел полиции «Ленинский». Теперь правоохранителям предстоит разобраться, откуда у мужчины такое количество раков и не является ли это браконьерским уловом.

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