«Красивый, благородный и гостеприимный край»: перед выступлением в Челябинске Николай Цискаридзе покатался на яхте на озере Увильды

Фото: Николай Цискаридзе/t.me

Перед вечерней встречей с поклонниками и выступлением воспитанников народный артист Николай Цискаридзе вместе с губернатором Алексеем Текслером и его супругой Ириной побывали на озере Увильды. По словам Цискаридзе, за эти несколько часов он планирует набраться сил после важнейших двух триумфов в Москве.

- Каждый раз приезжая в Челябинскую губернию убеждаюсь в том, что это настоящий край озер. В прошлом году посчастливилось побывать на озере Тургояк, сегодня исследуем Увильды. Красивый, благородный и гостеприимный край… - написал артист в своем канале.

Напомним, Николай Цискаридзе уже второй раз приезжает в Челябинск на фестиваль «В честь Екатерины Максимовой». Вчера он побывал с экскурсией в Кафедральном соборе и даже предложил сделать в сквере фонтан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.