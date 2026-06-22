Жарко, но мокро: на Южный Урал вновь придут ливни, град и шквалистый ветер

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 22 июня на большей части Челябинской области ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу регионального гидрометцентра, в большинстве городов пройдут кратковременные дожди, местами переходящие в интенсивные ливни, возможны грозы и град.

Ветер восточный с переходом на юго-западный со скоростью 3-8 м/с. Однако при грозах его порывы могут усиливаться до 20-25 м/с. Температура воздуха в дневные часы составит от +24 до +30.

В РСЧС жителям региона напоминают о необходимости соблюдать осторожность. Водителям — не парковать машины вблизи деревьев и ветхих конструкций. Экстренные службы принимают вызовы по короткому номеру 112.

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