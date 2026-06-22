В Челябинске прошла масштабная патриотическая акция «Свеча памяти»

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

На Южном Урале состоялась торжественная церемония, объединившая свыше 400 человек. По инициативе начальника ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенанта полиции Сергея Космачева к Вечному огню пришли руководители силовых структур, оборонного ведомства, органов исполнительной власти, представители общественности, ветеранского движения и духовенства. Каждый участник держал в руках зажженную свечу и алые гвоздики.

— В этот день мы вспоминаем всех жертв той страшной войны. Подвиг народа, безусловно, будет жить в наших сердцах, — с обращением к собравшимся выступил заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин.

Церемонию открыла минута молчания, после чего салютная группа произвела троекратный залп. К Вечному огню стройными рядами подходили сотрудники силовых ведомств, военнослужащие, представители власти — председатель Заксобрания Олег Гербер и мэр Челябинска Алексей Лошкин. К ним присоединились юнармейцы. Торжественность моменту придавали выступления вокальных коллективов с патриотическими песнями.

Тем временем

9 000 лампад зажгли в ночь на 22 июня в Ханты-Мансийске, пишет ugra-news.ru. Там прошла памятная акция «Огненные картины войны», где люди создают масштабные инсталляции из тысяч свечей, лампад или других источников света.

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