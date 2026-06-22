Сдали лучше всех: больше всего стобалльников Челябинску принесло ЕГЭ по литературе

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Подведены первые итоги единого государственного экзамена в Челябинске: 69 школьников получили максимальные 100 баллов. Наибольшее число стобалльников — 28 человек — зафиксировано на ЕГЭ по литературе.

Всего в областном центре ЕГЭ сдавали более 14 тысяч выпускников 11 классов. Экзаменационная кампания продолжается. Также в управлении образования подвели предварительные итоги приемной кампании в первые классы: на сегодняшний день подано 12 007 заявлений от родителей будущих первоклассников.

Впереди у выпускников — главный праздник. 27 июня в Челябинске пройдет традиционный «Атомный выпускной» в парке имени Гагарина. На него съедутся тысячи ребят со всей области. В связи с этим, в субботу, с 6:00 будет частично ограничено движение транспорта по улице Коммуны и проспекту Энтузиастов.

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил обеспечить максимальную безопасность во время проведения всех праздничных мероприятий.

— Ребята, которые приедут из области, должны вернуться домой на автобусах, которые мы будем готовить. Для ребят из Челябинска то же самое, чтобы было безопасно, — подчеркнул глава города.

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