Чтобы ливневки не забивались: в Челябинске усилят контроль за покосом травы и ее уборкой

Фото: Тимур ХАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил главам районов активизировать работу по покосу травы и ее своевременной уборке. Глава города подчеркнул, что уборка скошенной травы напрямую связана с профилактикой подтоплений, а также исправной работой ливневой системы.

— Своевременность уборки скошенной травы является профилактикой подтопления. В обязательном порядке, чтобы параллельно с кошением происходила уборка, — заявил Алексей Лошкин.

В условиях интенсивного роста растительности из-за дождливой погоды трава местами достигает высоты более метра. Подрядчиков, по словам мэра, нужно ориентировать на более интенсивный покос, а управляющие компании должны быть активно вовлечены в работу, особенно на гостевых маршрутах.

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