«Динамика пошла вниз»: челябинцы по итогам прошлой недели стали реже парковаться на газонах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю в Челябинске вынесено 326 постановлений за парковку на газонах на общую сумму 550 тысяч рублей. В мэрии отмечают положительную динамику — количество нарушений пошло на снижение.Об этом сообщил вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев:

— Динамика пошла вниз. Граждане все реже попадаются, стараются ставить без нарушений.

На системной основе в Челябинске контролируется не только незаконная парковка на газонах. Также активно продолжается работа по мониторингу комфортной температуры воздуха в общественном транспорте. На прошлой неделе проведено четыре рейда. В них проверено 120 транспортных средств.

— Из низ 95 МУП «СОД» и 25 частных перевозчиков. Нарушений не зарегистрировано, — отметил Дмитрий Агеев.

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил усилить контроль за обстановкой в транспорте из-за жары:

— Рейды на общественном транспорте должны носить цикличный характер. Используйте в качестве приоритетных те маршруты, на которые обращают внимание жители из-за неработающих систем кондиционеров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.