Перевернулась на надувном круге: 5-летняя девочка отплыла от берега на 10 метров и едва не пострадала

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пятилетняя девочка едва не утонула 21 июня на Шершневском пляже в Челябинске. Она перевернулась на надувном круге в 10 метрах от берега. Спасатели среагировали мгновенно и достали малышку из воды — ее жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Однако ситуация все равно не осталась без внимания городских властей:

— Сезон только начался, а у нас уже есть происшествия с детьми. Нужно подготовить социальную рекламу по безопасному поведению на воде и показать в общественном транспорте и на рекламных щитах, — предложил мэр Алексей Лошкин.

Также он дал поручение главам районов дополнительно продумать информационные щиты на муниципальных пляжах, чтобы они служили напоминанием для родителей — не оставлять детей у воды без присмотра.

Ранее КП-Челябинск писала о рейдах на водоемах, которые проводят сотрудники ГИМС МЧС. Во время проверки инспекторы нашли сразу несколько нарушений. Самые тревожные — с участием несовершеннолетних, которые находились у воды без присмотра взрослых. Кроме того, на берегу заметили челябинцев в состоянии алкогольного опьянения — они отдыхали прямо у кромки воды, не думая о последствиях.

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