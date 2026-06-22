«Это вызывает раздражение!»: глава Челябинска потребовал разобраться с уличными торговцами на набережной и в парках

На набережной в центре Челябинска часто торгуют разными товарами. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Продавцами всякой-всячины в парках и на набережной в центре Челябинска займутся с особым усердием. Проблему занятых торговцами лавочек озвучил на аппаратном совещании глава города Алексей Лошкин.

– Еще одна проблематика – незаконная торговля, особенно на набережной у памятника. Иной раз там на лавочку не присядешь. Я знаю, что систематически там составляются протоколы, но они возвращаются – это не препятствие, – подчеркнул глава Челябинска.

Сотрудники МВД и представители власти проводят рейды раз в неделю, но похоже этого недостаточно. Поэтому на набережной в центре города с 1 июля и до конца лета будет работать охрана – контракт уже заключен.

– Эти пространства предназначены для того, чтобы люди могли прогуляться и присесть на лавочку, а если они заняты незаконной торговлей, наверное, это вызывает раздражение у жителей, – рассказал Алексей Лошкин журналистам.

Также глава города попросил уделить особое внимание уборки урн в общественных местах. Из-за жаркой погоды люди чаще гуляют и выбрасывают мелкий мусор. Он отметил, что в случае необходимости, урны можно освобождать и несколько раз в день.

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