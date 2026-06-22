«Повысят уровень комфорта»: автопарк Челябинской области пополнят новые автобусы

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В Челябинской области появится 132 современных автобуса. Большая часть — 118 из них — пополнят автопарк челябинской агломерации, еще 14 машин распределят между Златоустом, Миассом, Снежинском и Коркино. Транспорт выйдет на линии в ноябре-декабре 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

— Современные автобусы существенно повысят уровень комфорта на маршрутах и качество транспортного обслуживания жителей агломерации и других территорий области, — отметил замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

Региональная заявка на обновление автопарка получила одобрение федерального Минтранса в рамках проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Договоры на перевозку по двенадцати маршрутам челябинской агломерации уже подписаны, они предусматривают работу перевозчиков исключительно на новом транспорте.

Приобретение техники станет возможным благодаря долгосрочным контрактам и льготному лизингу. Как подчеркнул Александр Егоров, обновление парка остается одной из приоритетных задач нацпроекта.

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