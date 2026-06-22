Билайн запустил ускоренный 4G для отдыхающих на озере Тургояк

Фото: Дарья МАКСИМОВА

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Оператор улучшил сигнал 4G* водной из главных визитных карточек Челябинской области – на озере Тургояк. Инженеры компании установили новое телеком-оборудование на территории курорта «Золотой Пляж», находящегося на северном берегу озера, обеспечив отдыхающих надежным мобильным интернетом и качественной голосовой связью.

В частности, уверенной сетью LTE** Билайна сегодня покрыты многочисленные гостиницы и базы отдыха, расположенные вдоль знаменитого озера, – «Дом О. Митяева», «Дом у озера», «Золотой пляж», «Тургояк Сити», «Фонград» и «Шале Тургояк».

Сегодня клиенты оператора могут проводить время здесь с большим комфортом: устраивать видеозвонки с близкими с берегов Тургояка, следить за новостной повесткой в режиме реального времени, оплачивать бронирование и другие покупки через мобильные банки, оперативно подключаться к рабочим вопросам в случае необходимости и т.д.

Между тем, базовая станция компании также позволила увеличить доступность и стабильность скоростного 4G на мысах Горн и Тещин Язык. Теперь аудиосообщения, видеокружочки и фотографии, снятые с этих смотровых площадок, улетают за несколько секунд.

- Традиционно, с приходом летнего сезона, в нашу область устремляется целый поток туристов и любителей природы, чтобы насладиться уникальными видами Урала и перезагрузиться в окружении величественных гор.Мы заранее подготовили нашу инфраструктуру к предстоящей нагрузке и недавно усилили сеть 4G в жемчужине региона – на озере Тургояк, славящемся своей кристальночистой водой.Благодаря этому наши клиенты могут отдыхать здесь и получать только позитивные впечатления, не задумываясь о связи,– комментирует директор Челябинского отделения Билайна Анастасия Карпенко.

*4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи.

**LTE – Long-TermEvolution – долговременное развитие (англ.)

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