Легок и экономичен: 34 млн рублей вложат в модернизацию предприятия по производству пенопласта в Челябинске

Фото: ООО «Сота»

Челябинская компания «Сота» готовится к масштабному расширению производства пенопласта. Предприятие получило льготный заем от Фонда развития промышленности Челябинской области, что позволит в разы увеличить выпуск востребованного материала. Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленности Челябинской области.

Несмотря на широкое применение в строительстве, промышленности и сельском хозяйстве, в России этот материал, по словам представителей компании, до сих пор недооценен.

— Меньше чем за год мы вышли на запланированные объемы — 1500 кубометров в месяц. Теперь уверенно приступаем к следующему этапу: хотим увеличить мощности в четыре раза и расширить ассортимент, — рассказал исполнительный директор «Соты» Евгений Саулин.

Общий бюджет проекта превышает 34 млн рублей. Почти 27 млн из этой суммы компания получила в виде льготного займа под 3% годовых сроком на пять лет. Остальные средства предприятие вложит самостоятельно.

На эти деньги производитель закупит новое оборудование: вспениватели, формовочные и упаковочные линии, листорезательные машины и 3D-фрезерный станок. Также предусмотрены строительно-монтажные работы.

Запуск обновленного производства намечен на четвертый квартал 2026 года. К 2029 году предприятие планирует выйти на выпуск более 45 тысяч кубометров продукции в год и занять до 20% регионального рынка, включая Челябинскую, Свердловскую и Курганскую области.

— Такой подход гарантирует поддержку тем, кто готов расти и сам укреплять экономику Южного Урала, — подчеркнул директор фонда Сергей Казаков. — Модернизация производства позволит предприятию снизить себестоимость продукции, расширить ассортимент и выйти на новые рынки. В результате регион получит дополнительные налоговые поступления, а потребители - более качественный и доступный теплоизоляционный материал.

В дальнейшем компания планирует внедрить «умную» систему расчета материалов. Она поможет застройщикам сократить отходы, а покупателям — снизить стоимость квадратного метра жилья.

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