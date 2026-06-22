«Детей заберем и тебя посадим»: вдова участника СВО отдала мошенникам больше 7 миллионов рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Златоусте 35-летняя женщина, потерявшая мужа в зоне СВО, стала жертвой телефонных мошенников и лишилась более 7 миллионов рублей. В сумму вошли и выплаты на детей, начисленные после гибели отца.

Как рассказали в полиции, все началось в конце апреля с телефонного звонка. Неизвестные представились сотрудниками военкомата и попросили продиктовать номер СНИЛС якобы для оформления положенных выплат. После этого женщине стали поступать новые звонки уже от «сотрудников банка» и «силовых структур».

Дальше сценарий пошел по отработанной схеме: аферисты запугали вдову обвинениями в якобы финансировании недружественного государства и угрозой возбуждения уголовного дела. В ход пошли даже психологические приемы: женщине внушили, что у нее могут забрать детей.

Под давлением она в течение месяца снимала поступающие на счет деньги и передавала их курьерам в Челябинске. Всего вдова отдала мошенникам 7 миллионов 250 тысяч рублей.

Обратиться в полицию ей посоветовала подруга, узнавшая о произошедшем.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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