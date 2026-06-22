Купался ночью в карьере: спасатели вытащили из воды утонувшего мужчину

Не везде купаться безопасно. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина решил искупаться ночью на карьере и утонул на глазах у других людей. Трагедия произошла ночью на 21 июня рядом с поселком Мирным в Челябинской области. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на поисково-спасательную службу Челябинской области.

Спасатели отправились доставать тело 30-летнего мужчины. Его нашли в 12-15 метрах от берега, глубина там была около 3 метров. Погибшего передали в следственный комитет.

Сотрудники поисково-спасательной службы напоминают, что нельзя купаться в необорудованных местах и тем более карьерах. Далеко от берега лучше не заплывать, а детей нельзя оставлять без присмотра и у берега. Эти простые правила могут спасти вашу жизнь.

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