Первое в России дело о сбыте поддельных деклараций ушло в суд

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В Алтайском крае в суд передано первое в России уголовное дело о сбыте поддельных счетов-фактур и налоговых деклараций. Как сообщает amic.ru, по версии следствия, организованная группа успела реализовать фиктивных документов на сумму более 4,2 млрд рублей, заработав при этом около 14 млн рублей.

Материалы дела уже переданы в Ленинский районный суд Барнаула, сообщили в прокуратуре Алтайского края. Имена фигурантов пока не раскрываются.

Схема, по данным Генеральной прокуратуры, осуществлялась так: злоумышленники использовали несколько подконтрольных юрлиц, от имени которых оформляли и продавали подложные счета-фактуры и налоговые декларации. Клиентами выступали предприниматели, желавшие незаконно получить налоговые вычеты и льготы.

Преступная группа начала работу в конце 2024 года. Спустя примерно пять месяцев деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Общий объем фиктивных документов, фигурирующих в деле, оценивается в 4,2 млрд рублей. При этом доход обвиняемых от противоправной деятельности составил около 14 млн рублей.

В Следственном комитете подчеркивают: это первое в России уголовное дело о сбыте поддельных счетов-фактур и налоговых деклараций, совершенном организованной группой в особо крупном размере, которое дошло до суда.

Фигурантам предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ: незаконная банковская деятельность (ч. 2 ст. 172) и представление в налоговые органы и сбыт заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций (ч. 2 ст. 173.3).

В рамках расследования суд арестовал имущество и денежные средства обвиняемых и их близких родственников. Под обеспечительные меры попали 11 автомобилей и около 45 млн рублей.

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