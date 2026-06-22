822 дома останутся без горячей воды во время третьего этапа опрессовок: кому доставать тазики и нагреватели

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске 7 июля стартует третий этап массовых опрессовок. Список домов, где на две недели отключат горячую воду, опубликовала АО «УСТЭК-Челябинск».

Без привычного комфорта на время останутся жители сразу пяти районов города: Калининского, Курчатовского, Ленинского, Советского и Тракторозаводского. Всего под отключение попадут 822 дома, а также 41 детский сад, 39 школ и учебных заведений и 16 больниц. Больше всего адресов в Советском районе. Вернуть горячую воду во все дома планируется 21 июля.

Параллельно в городе продолжается восстановление подачи горячей воды после предыдущих отключений. Как сообщили на аппаратном совещании 22 июня, не всем жителям удалось вернуть воду после первого этапа опрессовок. До конца этой недели горячая вода вернется в восемь домов. В настоящее время проводится второй этап опрессовок. Он продлится до 30 июня.

С подробным списком домов, которых затронет третий этап опрессовок, можно ознакомиться здесь.

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