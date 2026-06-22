«Спасибо за самоотверженную игру»: ХК «Трактор» обменял Никонова в московское «Динамо» за денежную компенсацию

Фото: ХК "Трактор"

Челябинский ХК «Трактор» провел обмен с московским «Динамо». В столичный клуб отправится нападающий Андрей Никонов. За игрока «черно-белые» получат денежную компенсацию, сообщили в пресс-службе «Трактора».

– Столичный клуб получает права на нападающего Андрея Никонова в обмен на денежную компенсацию.

В «Тракторе» поблагодарили 23-летнего хоккеиста за самоотверженную игру в команде и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Отметим, что Никонов уже выступал за «Динамо» с 2021 по 2024 год. В ХК «Трактор» он перешел летом 2025 года в рамках обмена с ХК «Сочи», тогда на черноморское побережье отправился бывший защитник «черно-белых» Илья Николаев.

В нынешнем сезоне КХЛ Андрей Никонов провел 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал 8 очков (5 шайб и 3 передачи). В плей-офф он добавил к статистике еще одну заброшенную шайбу в четырех играх.

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