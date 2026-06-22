«Это историческая живопись, шедевры»: что изменилось в храме Александра Невского после шести лет реставрации

Фото: Надежда Тютикова / hornews.com

Храм Александра Невского на Алом поле официально начали реставрировать 12 лет назад, но активные работы начались лишь в 2020 году. В мае 2026 года с него наконец сняли забор, и горожане увидели обновленный фасад с мозаикой. Однако церковь все еще закрыта: впереди тонкая отделка и подготовка к освящению. Как восстановили храм, удалось увидеть и оценить корреспондентам Hornews.com.

Реставрируют храм специалисты из Санкт-Петербурга — компании «Ренессанс Реставрация». Им предстояло расчистить стены и своды от всего, что наросло за почти век: храм успел побывать обсерваторией Дворца пионеров и залом камерной и органной музыки.

Под куполом обнаружили механизм для подъема люстры: анкер торчал прямо из Лика Бога Отца. Лепнину снимали, а под ней оказались медальоны с выбитыми глазами у евангелистов. В центральном алтаре — васнецовский «Распятый Спаситель»: когда расчистили стену, нашли только кисти рук, потому что в советское время на месте фрески прорубили окно. Сейчас проем заложили, композицию восстановили.

Сделали гидроизоляцию фундамента — именно из-за воды, стоявшей в подвалах, и затеяли реставрацию. Заменили кровлю, купола, колокольню, восстановили коммуникации, обновили фасад.

Сейчас храм полностью расписан. В основе идеи, по словам отца Бориса, — возведение души к Богу: от изгнания из рая в притворе к спасению Христом. Работали мастера Репинской академии. Оригинальные росписи Васнецова удалось найти, «поймать» их колористику и создать на этой основе новую живопись. Лучше всех сохранился триптих «Радость праведных о Господе».

— Когда специалисты увидели Святую Троицу в барабане и архангелов, которые закрывают вход в рай, сразу поняли, что это делали ученики школы Васнецова. Это историческая живопись, шедевры. Где то были пустоты: вот, например, там, где Вера, Надежда, Любовь и мать их София стоят — маленькой Любови не было, и крест новый нарисовали, —рассказывает помощница настоятеля Вера Шпак.

Боковые приделы оформили в васнецовской подаче — пальмы, анютины глазки, кувшинки. Получилось пышно и позолочено: хочется разглядывать, как в музее. Три иконостаса из итальянского мрамора, колонны из порфира — камня, который добывали для Ватикана и Рима.

Следующий этап — реконструкция духовного центра на Свердловском, 59А, где разместят воскресную школу, лектории и кинозал. «Православные должны быть в своей стране как хозяева, а не как прислуга», — добавляет настоятель.

Освящение храма — вопрос времени, он решается с благословения Патриарха и митрополита Алексея. И когда это случится, Челябинск получит не просто отреставрированную церковь, а одну из главных архитектурных жемчужин города.

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