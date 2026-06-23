Замдиректора Тракторозаводского технопарка Сергею Неврову продлили арест до 23 июля

Неврова задержали в январе 2026 года. Фото: УФСБ по Челябинской области

Челябинский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты заместителя генерального директора ООО «Технопарк «Тракторозаводский» Сергея Неврова. Ранее Центральный районный суд продлил ему арест до 23 июля. Теперь вышестоящая инстанция признала это решение законным.

Адвокаты настаивали на смягчении меры пресечения, предлагая заменить заключение под стражу на домашний арест либо запрет определенных действий. Однако суд с доводами защиты не согласился.

По версии следствия, высокопоставленный менеджер вымогал у руководства одного из предприятий 23 миллиона рублей. Взамен Невров обещал сохранить прежние условия аренды производственных площадей, не повышая арендную плату.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области установили, что часть суммы — 3 миллиона рублей — была передана через посредника. Впоследствии директор завода перечислил Неврову еще 3,7 миллиона рублей.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по нескольким эпизодам получения взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ, а также пункт «в» части 5 той же статьи). Следствие квалифицирует действия Неврова как коррупционную схему, связанную с незаконным вознаграждением за покровительство в коммерческих вопросах.

До 23 июля обвиняемый останется в СИЗО.

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