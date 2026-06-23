На минуту вышла в подъезд, а вернуться не смогла: в Каслях спасли малыша

Спасатели просят не оставлять детей одних ни на минуту. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Касли двухлетний мальчик оказался заперт один в квартире. Как сообщает МЧС Челябинской области, мама малыша вышла в подъезд буквально на минуту, и в этот момент входная дверь квартиры захлопнулась. Механизм замка сработал таким образом, что женщина не смогла попасть обратно домой.

Испуганная женщина позвонила спасателям. На вызов оперативно прибыл дежурный расчет 60-й пожарно-спасательной части. Спасатели быстро вскрыли дверь. Мальчик не пострадал и даже не успел испугаться оттого, что мамы не оказалось рядом.

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