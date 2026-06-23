Прокуратура добилась сноса объектов «Резиденции 888» на берегу озера

Фото: прокуратура Челябинской области.

Челябинский областной суд оставил в силе решение о сносе парк-отеля «Резиденция 888» на берегу озера Малый Кременкуль. Владелец пытался обжаловать решение первой инстанции и требование прокуратуры, однако судебный акт оставлен без изменения.

Законность размещения и работы парк-отеля на берегу озера в Сосновском районе проверила прокуратура района. Выяснилось, что индивидуальный предприниматель построил вдоль береговой линии капитальные и некапитальные объекты: виллы, беседки, террасы, мангальные зоны, бани, пристань и другие сооружения.

Надзорное ведомство установило, что эксплуатация этих объектов велась с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности, а также водного, градостроительного и земельного законодательства.

Прокурор района обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц. Он потребовал запретить использование земельных участков для любой деятельности и обязать владельца снести постройки.

Напомним, 3 июля 2025 году в парк-отеле произошел пожар. Горели четыре беседки, была опасность, что огонь перекинется на рядом стоящий двухэтажный дом.

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