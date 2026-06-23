Дольше горят и отпугивают комаров: волонтеры отправляют бойцам на СВО свечи с ароматами леса

Фото: Hornews.сom.

В Челябинске при храме Ксении Петербургской каждую субботу оживает маленький «свечной заводик», который волонтеры ласково называют «фабрикой тепла». Сюда приходят пенсионеры, бывшие военные и матери бойцов, чтобы превратить обычные жестяные банки в окопные свечи. Их ждут бойцы в зоне СВО, узнавая среди сотен других по одной особенной детали.

Идея организовать волонтерскую группу родилась после молебна о здравии воинов, когда настоятель храма протоиерей Алексей Бобылев и прихожане решили, что молитва должна подкрепляться делом. Так началось производство окопных свечей — универсального солдатского инструмента для обогрева, сушки обуви и приготовления пищи. Но главной «изюминкой» челябинских умельцев стала сосновая шишка, которую они кладут на дно каждой банки перед заливкой парафина.

— Шишки увеличивают время горения свечи, что очень ценно для ребят, а в летний период дым от шишек еще и отпугивает мошек и комаров, — рассказал лидер волонтерской группы «Труженики тыла» Надежда Соловьева изданию Hornews.com.

Фото: предоставлено КП-Челябинск.

Эта, казалось бы, простая находка превратила обычную свечу в настоящий артефакт. Бойцы признаются, что запах напоминает им о доме, превращая холодный окоп в место, где теплится жизнь.

Технология производства отточена до автоматизма: парафин плавят в ведре, заливают в банки с картонными фитилями, а после остывания добавляют новые слои, чтобы заполнить пустоты. Пока одни колдуют над свечами, другие собирают комплекты для «сухого душа» (набора для очищения кожи без использования водопровода) и фильтры для воды. Все это для местных волонтеров не просто ремесло, а способ справиться с личной болью: у каждого на СВО сейчас сын, друг или сослуживец.

Готовые посылки передаются волонтерским группам «Симъ поб диши!» и «Девчата Урала», которые рискуют жизнью, чтобы довезти их до линии фронта по дорогам, усеянным сгоревшей техникой. Организатор Татьяна Лаубе, не раз попадавшая под обстрелы, говорит, что эти передачи сродни чуду: они согревают души по обе стороны линии фронта.

Погрузив гуманитарку в машину, девушки отправляются в опасный путь, твердо зная, что вернутся. Ведь помимо сосновых шишек и парафина, в каждую банку вложены молитвы отца Алексея и всего прихода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.