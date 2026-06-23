Подлечат и украсят: художники превратят поврежденные деревья в галерею

Фото: Лесная галерея Снежинск, Снежинск СОБЫТИЯ/Вк.

В Снежинске Челябинской области началась реализация грантового проекта «Лесная галерея». На этой неделе художники нанесли арт-заплатки на стволы нескольких деревьев, поврежденных в сильные холода. Первыми на оголенных участках коры появились изображения цапли с лягушкой и совы.

Работы ведутся по методике Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Каждый участок ствола перед нанесением рисунка проходит специальную обработку, которую контролирует лесопатолог Наталия Плахова. Такой подход позволяет совместить декоративную функцию с лечебной: арт-заплатки не только украшают деревья, но и способствуют их восстановлению после морозных повреждений. Всего в рамках проекта подготовлено более 20 деревьев.

В ближайшее время планируется завершить обработку оставшихся стволов и продолжить нанесение рисунков. Организаторы проекта обещают познакомить горожан с авторами работ на завершающем этапе. «Лесная галерея» реализуется при поддержке грантовых средств и объединяет как профессиональных художников, так и юных участников.

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