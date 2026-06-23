Челябинск первым в России достиг 100% обеспеченности трамваев водителями

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

После масштабного обновления техники трамвайного парка в Челябинске практически решен и кадровый вопрос. Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда - Челябинск» (95,3 FM) директор предприятия «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев, некомплект вагоновожатых в городе преодолен полностью:

— Мы, наверное, единственное трамвайное предприятие в России, которое победило кадровый голод. У нас сейчас стопроцентная укомплектованность водителями, уже больше года выпуск на линию 100% и не страдает от кадрового дефицита. Мы даже имеем возможность сформировать резерв, на случай, если кто-то заболел. Всегда есть резервный водитель, который может сесть и поехать. Это большая победа, мы к ней очень долго шли.

Как отметил директор «ЧелябГЭТ», сегодня предприятие готовит себе водителей и другой персонал самостоятельно, в собственном учебно-производственном центре. Раз в два месяца туда набирают по 70 новых студентов — показатели, которых не было минимум за последние 15 лет, заявил Дмитрий Усачев.

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