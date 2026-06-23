Южноуральские компании увеличат поставки какао-бобов из Колумбии

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Латиноамериканцы договорились с южноуральцами о наращивании поставок какао-бобов из Колумбии. В Минсельхозе предрекают новый импульс к развитию местной кондитерской отрасли. Сейчас в регионе порядка 20-ти предприятий с широким ассортиментом.

- На колумбийском сырье это будет истинный премиум - пальчики оближешь, - комментируют авторы канала «Челябушка» в МАКС. - Говорят, при подписании соглашения дегустировали крафтовый шоколад челябинского производства.