Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июня 2026 5:37

Южноуральские компании увеличат поставки какао-бобов из Колумбии

Источник:kp.ru

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Латиноамериканцы договорились с южноуральцами о наращивании поставок какао-бобов из Колумбии. В Минсельхозе предрекают новый импульс к развитию местной кондитерской отрасли. Сейчас в регионе порядка 20-ти предприятий с широким ассортиментом.

- На колумбийском сырье это будет истинный премиум - пальчики оближешь, - комментируют авторы канала «Челябушка» в МАКС. - Говорят, при подписании соглашения дегустировали крафтовый шоколад челябинского производства.