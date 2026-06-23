Уфимские филологи приехали в Челябинск изучать местные диалекты

Ректор ЮУрГГПУ Александр Кузнецов с участниками диалектологической практики из БГПУ. Фото: ЮУрГГПУ

Студенты факультета башкирской филологии Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы прибыли в Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЮУрГГПУ) для прохождения недельной диалектологической практики. Визит стал возможен благодаря соглашению о сотрудничестве между педвузами, подведомственными Минпросвещения РФ, подписанному в феврале 2026 года.

Гостей приветствовал ректор ЮУрГГПУ Александр Кузнецов. Он обозначил программу визита, а также кратко рассказал о достопримечательностях Южного Урала — от метеорита до истории малой народности нагайбаков и местных топонимов Париж и Берлин. Руководитель практики, доцент Раушания Султакаева, подчеркнула, что главная цель поездки — укрепление сотрудничества двух регионов. Запланированы экскурсии в Аргаяшский район и город Миасс к могиле башкирского поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы, чьим именем назван вуз в Уфе.

Как рассказала декан историко-филологического факультета ЮУрГГПУ Альфия Татаркина, студентов ждет работа в библиотеках, архиве и историческом музее. В рамках культурной программы гости исполнили песни на башкирском языке, прочитали стихи Акмуллы и рассказали о своем факультете. Для многих, приехавших в Челябинск впервые, была организована экскурсия по центру города. В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками и благодарственными письмами.

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