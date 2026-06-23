Проект стройки медцентра в Магнитогорске пересмотрят и доработают за 5,5 млн рублей

Фото: АО «Тяжпромэкспорт»

В Магнитогорске пересмотрят проект строящегося многопрофильного медицинского центра — на доработку документации готовы потратить более 5,5 млн рублей. Соответствующий электронный аукцион уже объявлен. Об этом сообщает «Курс дела».

Подрядчику предстоит обновить ключевые решения проекта. Речь идет как о проектно-сметной документации, так и о дополнительных инженерных изысканиях.

Изменения затронут сразу несколько важных блоков. Например, в конструктивной части пересмотрят размеры шахт грузовых лифтов. Их адаптируют под перевозку специализированных медицинских тележек. Также проектировщикам придется изменить схему доставки бетона: вместо самосвалов планируется использовать автобетоносмесители. Одновременно уточнят количество башенных кранов и технологии бетонирования.

Не обойдут стороной и организацию стройки. В документации обновят расчеты энергопотребления, перечень техники для зимних работ и логистику доставки крупногабаритного оборудования.

Отдельный раздел посвятят кадровому обеспечению. В проект добавят данные о возможном привлечении иногородних и иностранных специалистов, в том числе вахтовиков. Для них планируется организовать временное жилье. Общежитие расположат прямо на территории стройплощадки.

Пересмотрят и требования к утилизации древесных отходов после вырубки, а также обновят расчеты платы за размещение строительного мусора.

По условиям контракта подрядчик должен не только подготовить обновленный проект, но и получить положительное заключение государственной экспертизы, включая проверку смет. Завершить все работы необходимо до 30 ноября 2026 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 июля, итоги подведут 3 июля.

Отметим, что медцентр считается одним из крупнейших объектов здравоохранения Челябинской области. Комплекс будет состоять из пяти корпусов общей площадью более 53 тысяч квадратных метров. Два семиэтажных стационара соединят переходом, а все здания объединит единый коммуникационный коридор.

Медцентр рассчитан на 494 койки, включая 24 места реанимации и интенсивной терапии. Здесь планируют организовать полный цикл медицинской помощи от диагностики до лечения и реабилитации.

В комплексе откроют 13 хирургических направлений, в том числе кардиологию, травматологию, урологию, офтальмологию и ЛОР-хирургию. Также предусмотрены поликлиника, отделения эндоскопии и медицинской визуализации, экспресс-лаборатория и конференц-зал.

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