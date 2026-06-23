Яйца, овощи, фрукты: что подешевело в Челябинской области к лету 2026 года

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В мае 2026 года в Челябинской области произошло снижение цен на 0,11% по сравнению с апрелем, что стало заметным контрастом на фоне общероссийской тенденции: в среднем по стране цены выросли на 0,17%. Годовая инфляция в регионе замедлилась до 4,15%, что ниже среднего показателя по РФ, который составил 5,31%.

Как сообщает челябинское отделение Банка России, снижение цен в регионе связано с несколькими факторами. Во-первых, в мае значительно подешевело продовольствие, особенно куриные яйца, что обусловлено расширением предложения в торговых сетях. Это стало возможным благодаря увеличению продуктивности кур-несушек после установления теплой погоды и удлинения светового дня. Также снизились цены на овощи и фрукты, такие как огурцы и помидоры, что связано с сезонным расширением предложения и снижением затрат производителей на досветку и отопление теплиц.

В то же время, непродовольственные товары в мае подорожали умеренно. Например, цены на персональные компьютеры выросли из-за дефицита отдельных электронных компонентов на мировом рынке. Однако, несмотря на это, меха и меховые изделия подешевели на 5,03% за год, что связано с увеличением затрат на логистику и аренду помещений.

Услуги в мае также заметно подорожали. Санаторно-оздоровительные услуги стали дороже из-за сезонного повышения спроса, что позволило учреждениям легче переносить возросшие издержки на организацию питания и содержание помещений. В то же время, аренда квартир стала дешевле, что связано с увеличением предложения арендного жилья в регионе.

В целом, годовая инфляция в России в мае составила 5,31%, что является снижением по сравнению с апрелем (5,58%). В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,17%. Цены на продовольственные товары в мае снизились на 0,85% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как непродовольственные товары выросли на 0,17%. Банк России продолжает проводить денежно-кредитную политику, направленную на замедление инфляции до целевого уровня в 4%

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