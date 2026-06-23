Медпомощь для 3000 жителей: Текслер посетил обновленную амбулаторию в Коелге

Фото: Правительство Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочей поездки в Еткульский район посетил врачебную амбулаторию в селе Коелга, где в прошлом году завершился капитальный ремонт. Здесь получают медицинскую помощь около 3000 жителей.

В амбулатории работают врач общей практики, терапевтический и педиатрический участки, ведет прием акушерка, действует дневной стационар. В здании также находятся подстанция скорой помощи и аптечный пункт.

Во время ремонта в амбулатории обновили инженерные сети, заменили кровлю, отремонтировали фасад и установили системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. В этом году учреждение частично оснастили новой мебелью и медицинским оборудованием.

Во время визита губернатор пообщался с коллективом. Сейчас укомплектованность медперсоналом в Коелге составляет более 80 %.

Глава региона также отметил, что обновление медицинских учреждений в муниципалитетах продолжится, чтобы жители могли получать медицинскую помощь в современных условиях.

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