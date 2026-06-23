Три года, 116 млн рублей и 23 тысячи голосов: как набережная в Чурилово стала точкой притяжения

Михаил Сивриков / pchela.news

Всего три года назад на набережной Первого озера в Чурилово были пустырь, бурьян и горы мусора. Сегодня это живописный променад с велодорожками, детскими площадками, роллердромом и сотнями гуляющих.

Изменения начались в 2023 году, когда территория победила в рейтинговом голосовании жителей, пишет pchela.news. За преображение проголосовали более 23 тысяч человек — рекорд среди всех районов города. Мэрия объявила аукцион на сумму более 54,8 млн рублей. Работы стартовали в апреле 2024 года.

Первым делом строители укрепили береговую линию, затем заасфальтировали велодорожки и прогулочные зоны, уложили плитку, проложили кабель для освещения и видеонаблюдения. К концу ноября 2024 года здесь появились детские и спортивные площадки, скамейки и урны.

На этом не остановились. В конце 2024 года мэрия выделила еще 62 млн рублей. Подрядчик сделал спуски к воде, обустроил прогулочную зону вдоль озера, парковку, контейнерную площадку и биотуалеты.

— Если сравнивать с предыдущим временем — это небо и земля. Сейчас есть куда сходить погулять с детьми, побегать, покататься на велосипеде. Вечером тут очень много людей, поэтому мне кажется, что все чуриловцы счастливы, благодарны, — поделилась жительница челябинского микрорайона Чурилово Олеся Морозова. — Не хватает только кафе, куда можно прийти с семьей, чтобы посидеть на террасе и попить кофе.

Завершающим аккордом стала высадка зеленых насаждений: 20 елей и лип, 48 шаровидных ив, 45 рябин и 32 черемух. Украсили территорию цветниками и газонами. Изюминкой набережной стал роллердром, который зимой превращается в каток.

Сегодня набережная Первого озера — одна из самых популярных локаций в Тракторозаводском районе. Сюда приходят гулять с детьми, кататься на велосипедах, заниматься спортом. И даже в буднее утро здесь многолюдно.

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