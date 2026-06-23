Фабрика чудес: юбилейная выставка студии «Союзмультфильм» отправится в тур по России

Фото: Рената Белялова

На ВДНХ состоялась премьера выставки «Фабрика чудес», приуроченная к 90-летию киностудии «Союзмультфильм». Москвичи первыми смогли заглянуть за кулисы и увидеть, как рождаются мультфильмы — от замысла и первых эскизов до ожившей анимационной вселенной.

На выставке «Фабрика чудес» гости познакомятся с тем, как создается рисованная и 3D-анимация, как статичные куклы и декорации превращаются в живых героев, доступны и другие техники анимации. Выставка интерактивная — многие экспонаты можно трогать руками, доступен аудиогид.

— Мы хотим, чтобы гости почувствовали себя частью этого творческого процесса, смогли заглянуть за кулисы и увидеть, как рождается чудо — наши мультфильмы. Юбилей — отличный повод напомнить о тех, кто стоит за волшебной сказкой "Союзмультфильма", и вдохновить новое поколение, — рассказала председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Увидеть юбилейную выставку «Союзмультфильма» смогут не только москвичи, но и жители ряда других крупных городов России. С 22 июня «Фабрика чудес» отправилась на гастроли, в их маршруте заявлены Нижний Новгород, Казань, Саратов, Екатеринбург, Тюмень и Челябинск. Сопровождать выставку будут показы мультфильмов, тематические активности и мастер-классы.

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