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НовостиОбщество23 июня 2026 11:14

Роботы вместо доярок: в Челябинской области запустили первую роботизированную ферму

В Челябинской области начал работу первый роботизированный молочный комплекс
Мария БАРАНОВА
Каждое животное оснащено электронным ошейником, который фиксирует активность, температуру и особенности пищеварения

Каждое животное оснащено электронным ошейником, который фиксирует активность, температуру и особенности пищеварения

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Южном Урале запускают новый роботизированный молочный комплекс. Он рассчитан на 700 животных и уже сейчас частично работает: первые тонны молока предприятие начало получать еще в мае.

Каждое животное оснащено электронным ошейником, который фиксирует активность, температуру и особенности пищеварения. Во время дойки система проверяет молоко по нескольким параметрам, включая цвет и электропроводность.

В доильном зале почти нет людей. Корова заходит в бокс сама – система считывает электронный ошейник, определяет рацион и запускает процесс дойки. Робот контролирует состояние молока и при отклонениях автоматически его отбраковывает.

Проект стартовал в 2022 году. В него вложено более 600 миллионов рублей. Запуск дался непросто – часть стада, около 30%, пришлось перевести на другой комплекс, так как животные просто не подошли под требования роботизированной системы.

Сейчас на площадке работают четыре робота и 226 коров. В перспективе – расширение до 700 голов и строительство новых корпусов.

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