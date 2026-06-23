Челябинские врачи удалили пациенту опухоль и камень за одну операцию на почках

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Врачи ГКБ №1 Челябинска провели уникальную симультанную операцию для 75-летнего жителя Еманжелинска. За одно хирургическое вмешательство, продлившееся около трех часов, медики одновременно удалили новообразование в левой почке и крупный камень из правого мочеточника.

Как пишет ИА «Уральский меридиан», мужчина поступил с жалобами на сильные боли в боку. Компьютерная томография выявила сразу две патологии. Примечательно, что перед вмешательством врачам пришлось купировать обострение язвы желудка, вызванной длительным приемом обезболивающих препаратов. Операция прошла успешно лапароскопическим методом — через небольшие проколы.

По словам лечащего врача Тихона Широченко, обе объемные процедуры были выполнены под одним анестезиологическим пособием. Заведующий отделением Станислав Дегтярников отметил, что без своевременной помощи правая почка могла полностью отказать уже через полгода. Пациент выписан домой под наблюдение онколога и уролога, прогноз благоприятный.

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