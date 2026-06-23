Тельцы и Близнецы разогнали мобильный интернет в Челябинске

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Челябинцы сформировали тренд на ускорение мобильного интернета. Как выяснили в МегаФоне на основе обезличенных данных пользователей услуги «5G режим», основными ценителями быстрой передачи данных стали мужчины. Именно они чаще добавляют дополнительную скорость своим смартфонам и планшетам.

Мужская аудитория в 2,4 раза чаще пользуется ускорением интернета, чем женская. При этом наиболее продвинутой оказалась возрастная категория 35-44 лет. Активные пользователи данной услуги вне зависимости от пола преимущественно используют современные смартфоны Apple и Samsung.

На Южном Урале поклонниками повышенной интернет-скорости стали пользователи, рожденные под знаками Тельца и Близнецов. Каждое пятое подключение приходится именно на них. Больше других текущие возможности устраивают Дев и Водолеев — они реже других подключают сервис.

Рейтинг самых «спешащих» регионов возглавляют Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Самарская, Свердловская области и Краснодарский край. Их жители не готовы ждать при загрузке файлов, просмотре видеоконтента или онлайн-играх. В первую десятку ценителей быстрого интернета также вошли Ростовская область, Башкирия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Красноярский край и Чеченская Республика.

— Быстрая загрузка контента и молниеносный отклик приложений давно уже стали базовыми запросами абонентов. Цифровые привычки клиентов меняются на фоне быстрого развития технологий, поэтому мы развиваем сервисы, которые смогут улучшить пользовательский опыт и позволят ощутить на себе эффект нового поколения связи, — отмечает коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.