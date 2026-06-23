Судак-гигант и щука-тяжеловес: рыбаки поймали богатый улов на соревнованиях в Челябинской области

Фото: предоставлено КП-Челябинск Федерацией рыболовного спорта Челябинской области.

В минувшие выходные, 20–21 июня 2026 года, на Аргазинском водохранилище состоялся Кубок Челябинской области по ловле спиннингом с лодок. Турнир собрал 19 экипажей из трех регионов — Республики Башкортостан, Свердловской и Челябинской областей.

– Несмотря на короткий летний ливень во второй день соревнований, погода не смогла омрачить азарт рыбаков и не повлияла на активность рыбы, – рассказал КП-Челябинск президент Федерации рыболовного спорта Челябинской области Николай Федерягин.

Фото: предоставлено КП-Челябинск Федерацией рыболовного спорта Челябинской области.

Самой крупной рыбой турнира признан судак весом 9125 граммов, пойманный командой «Альфа Гараж». Также отличились команда «Миасс» со щукой в 5195 граммов и «Технониколь» с окунем на 500 граммов. Победителем кубка стала команда «Онлайн Фиш Урал» (с суммарным уловом 62 880 граммов. Второе место занял «Альфа Гараж» (42 605 граммов), третье — «Клиф Фишерс» (30 290 граммов). Организаторы отметили слаженную работу всех экипажей и высокий уровень спортивной борьбы, а также поблагодарили партнеров соревнования за поддержку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.