«Есть проблемы с тем, куда отправлять детей»: Алексей Текслер поручил составить план развития загородных лагерей на пять лет

В Челябинской области ведется капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Алексей Текслер поручил Министерству образования и науки вместе с муниципалитетами составить пятилетний план развития загородных лагерей. Об этом он заявил на областном совещании, обсуждая ход капитальных ремонтов и строительство новых корпусов по федеральной программе.

– У нас 60 загородных лагерей. В целом не так много. На самом деле потребность точно больше. Сейчас, как видите, есть проблемы и сложности куда-то детей отправлять. Поэтому считаю, что эту работу нужно продолжать и систематизировать, – подчеркнул губернатор.

Говоря о текущей ситуации, Алексей Текслер отдельно отметил глав Аргаяшского и Саткинского округов – там оперативно подключили инженерные сети, благоустроили территорию и оснастили лагеря всем необходимым. Он призвал остальные муниципалитеты не отставать, напомнив, что подавляющее большинство из этих 60 лагерей – муниципальные, и требовать с них будут особо.

Также в регионе продолжается строительство всесезонных корпусов. По словам губернатора, это позволит проводить смены не только летом, но и во время учебного года.

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