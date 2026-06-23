Сход вагонов поезда №302 под Бряндино аукнется железнодорожникам иском от семьи пострадавшего ребенка

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Копейский городской суд поступил иск о компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего, пострадавшего при сходе вагонов поезда №302 «Москва – Челябинск» в Ульяновской области. Ответчиками по делу указаны ОАО «Российские железные дороги», АО «Федеральная пассажирская компания».

Напомним, что авария произошла 3 апреля в районе станции Бряндино в Ульяновской области. Тогда с рельсов сошли семь вагонов пассажирского поезда №302 «Москва – Челябинск», в составе которого находились 415 пассажиров. По данным следствия, причиной ЧП стал излом рельса и ненадлежащее состояние железнодорожного полотна. В результате пострадали десятки человек, среди них есть дети.

По делу уже назначено заседание – оно пройдет 9 июля 2026 года в 11:30.

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