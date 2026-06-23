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НовостиЗвезды23 июня 2026 6:24

Маэстро Цискаридзе и звезды балета: Челябинск принял выпускной Академии Вагановской

Алексей Текслер посетил выпускной концерт Академии Русского балета в Челябинске
Ольга ЩАПИНА
Николай Цискаридзе привозит в Челябинск своих выпускниц второй год. Фото: пресс-служба губернатора.

Николай Цискаридзе привозит в Челябинск своих выпускниц второй год. Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинске с большим успехом прошли гала-концерты выпускников Академии Русского балета имени Вагановой. Это событие стало одним из этапов подготовки областного центра к статусу культурной столицы 2027 года. Выступление посетили губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной.

— Для Челябинска большая честь принимать выпускной концерт наравне со столичными сценами, — сказал Алексей Текслер.

Николай Цискаридзе является амбассадором проекта «Челябинск — культурная столица 2027». Именную табличку губернатор вручил ему на Петербургском международном экономическом форуме.

Сам народный артист России отметил, что в Челябинске всегда любили балет, а власть и сегодня поддерживает это искусство:

— Любое большое искусство, что опера, что балет, что классическая музыка, не бывает без дотации государства, не может существовать без этого. В Челябинске уже сформирована культурная традиция, заложенная еще в советское время. У вас в городе любят и балеты, и классическую музыку. Это прекрасно.