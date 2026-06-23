Алексей Текслер: Челябинская область продолжит преображение городов

В Челябинской области преображаются малые города и села.

В Челябинской области за семь лет было благоустроено почти 3,5 тысячи общественных пространств такие данные привел губернатор Алексей Текслер во время обращения к депутатам Заксобрания.

— Челябинская область стабильно входит в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, — сказал глава региона. — Реализуем крупные проекты, которые кардинально меняют образ территорий. Могу приводить много примеров, в частности, новую, уже полюбившуюся жителям города Миасса, набережную на одноименной реке, которая была построена в прошлом году, или обновленное пространство вокруг Дворца культуры «Металлург» в Златоусте, или набережную на озере Смолино в Челябинске. Но важно, что мы будем эту работу продолжать. А глав прошу готовить проекты, заявляться на конкурс и побеждать.

Также губернатор поручил главам муниципалитетов следить за содержанием и обслуживанием новых общественных пространств. Расходы на эти цели должны быть заложены в бюджете.