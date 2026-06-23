Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика23 июня 2026 6:44

Алексей Текслер: сельское хозяйство региона выходит на новый технологический уровень

Челябинская область бьет рекорды по урожаю четвертый год подряд
Ольга ЩАПИНА

Фото: Петр СОКОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Челябинская область четвертый год подряд бьет рекорды по урожаю зерна. О этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе ежегодного обращения к депутатам Законодательного Собрания. Глава региона отметил, что современное сельское хозяйство становится все более высокотехнологичным.

Аграрии активно внедряют цифровые решения, обновляет технику, используют минеральные удобрения и достижения отечественной селекции. Кроме того, развивается перерабатывающая инфраструктура.

— Все это напрямую влияет на наши результаты, — отметил Алексей Текслер. — И как следствие, четвертый год подряд мы бьем рекорды по урожаю, собирая более 2 миллионов тонн зерна. В прошлом году собрали 2,4 миллиона тонн. Это рекорд за последние три десятилетия в нашем регионе. Давайте поблагодарим наших аграриев. В этом году темпов не сбавляем. Общая задача сохранить достигнутый уровень. Так мы обеспечиваем продовольственную безопасность региона и страны.