Алексей Текслер: сельское хозяйство региона выходит на новый технологический уровень

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Челябинская область четвертый год подряд бьет рекорды по урожаю зерна. О этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе ежегодного обращения к депутатам Законодательного Собрания. Глава региона отметил, что современное сельское хозяйство становится все более высокотехнологичным.

Аграрии активно внедряют цифровые решения, обновляет технику, используют минеральные удобрения и достижения отечественной селекции. Кроме того, развивается перерабатывающая инфраструктура.

— Все это напрямую влияет на наши результаты, — отметил Алексей Текслер. — И как следствие, четвертый год подряд мы бьем рекорды по урожаю, собирая более 2 миллионов тонн зерна. В прошлом году собрали 2,4 миллиона тонн. Это рекорд за последние три десятилетия в нашем регионе. Давайте поблагодарим наших аграриев. В этом году темпов не сбавляем. Общая задача сохранить достигнутый уровень. Так мы обеспечиваем продовольственную безопасность региона и страны.