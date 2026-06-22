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НовостиОбщество22 июня 2026 6:53

Меры поддержки станут понятнее: в Челябинской области появится Социальный кодекс

Все меры поддержки в Челябинской области объединят в Социальный кодекс
Ольга ЩАПИНА
Социальный кодекс упростит получение помощи. Фото: пресс-служба губернатора.

Социальный кодекс упростит получение помощи. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Алексей Текслер поручил разработать в Челябинской области Социальный кодекс. Об этом глава региона заявил во время обращения к Заксобранию.

— Все меры поддержки, категории граждан и условия предоставления этих мер закреплены большим количеством законов и разрозненных нормативных правовых актов области, — прокомментировал Алексей Текслер. — В этой связи поручаю социальному блоку правительства провести анализ и систематизацию законодательства в социальной сфере, закрепив единые подходы, принципы, терминологию в едином региональном законе — Социальном кодексе Челябинской области. Это обеспечит прозрачность, доступность и оперативность предоставления поддержки населению. Правительству региона поручаю подготовить соответствующий законопроект во взаимодействии с Законодательным Собранием региона.

На данным момент меры социальной поддержки получают 1 миллион 200 тысяч южноуральцев — это выплаты и социальные услуги за счет областного бюджета.