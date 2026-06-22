Алексей Текслер: фактически мы являемся лидерами в промышленной робототехнике

Челябинск первым открыл завод промышленных роботов. Фото: пресс-служба губернатора.

Челябинская область претендует на лидерство в промышленной робототехнике Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер во время обращения к депутатам Заксобрания.

— Мы помогаем предприятиям внедрять эти технологии, — сказал Алексей Текслер. — Мы задаем стандарты современной индустрии. Фактически мы сегодня в масштабах страны являемся лидерами в промышленной робототехнике, развиваем в этой части в первую очередь образовательные компетенции, готовим молодежь. В связи с тем, что мы к этому вопросу подходим комплексно, считаю, что у нас есть все, чтобы стать столицей российской робототехники.

Также губернатор озвучил экономические показатели. Валовой региональный продукт по итогам 2025 года ожидается свыше 3 триллионов рублей. Это в два раза выше показателя 2019 года. Здесь в регионе намечены две тенденции: развитие промышленных гигантов, которые открывают цеха, и создание новых производств.