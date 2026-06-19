Алексей Текслер: в Челябинской области выстроена единая траектория подготовки кадров от школы до производства

Межуниверситетский кампус планируется достроить в 2027 году. Фото: пресс-служба губернатора.

Межуниверситетский кампус мирового уровня в Челябинске официально будет называться «Южный Урал». Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время ежегодного обращения к депутатам Заксобрания.

— Уже к сентябрю этого года 6 новых гостиниц смогут принять более 3 тысяч студентов, — рассказал губернатор. — В следующем году завершим возведение научно-образовательного комплекса с большим количеством современных лабораторий и образовательных пространств, а также уникального конференц-зала. Дальше — совместная работа c индустриальными партнерами по содержательному наполнению кампуса и подготовке уже инженеров будущего. Сегодня скажу это впервые. Принято решение, о том, как будет называться наш кампус. Кампус получит объединяющее для нас всех название — «Южный Урал». Это наш край, который мы любим, ценим и верим в его будущее.

Кампус является частью единой образовательной траектории в регионе. Инженерное мышление воспитывается в Кванториумах, IT-кубах, инженерных классах. Дальше подключается программа «Профессионалитет», по которой предприятия участвуют в обновлении мастерских и оборудования.